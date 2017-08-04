Открыта регистрация на молодежный форум «ДоброСаммит»

В сентябре во Владимире состоится молодежный форум «ДоброСаммит». К участию в нем приглашаются представители волонтерских организаций и общественных объединений, направленных региональным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию молодежной политики.

Форум предполагает двухдневную программу с презентацией опыта добровольческой деятельности регионов-участников и проведение «круглых столов» по приоритетным направлениям развития добровольчества: социальное добровольчество, эковолонтерство, гражданско-патриотическое добровольчество, профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни, организационное волонтерство, виды и формы региональной поддержки добровольчества.

Форум предоставляет возможность презентовать добровольческий проект, получить рецензию опытного эксперта, набрать волонтеров и привлечь единомышленников из других регионов.

В рамках «ДоброСаммита» в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира пройдет Фестиваль добровольческих проектов молодежи. Там разместятся тематические шатры по различным направлениям добровольческой деятельности: «Патриотические инициативы», «Экология», «Работа с семьей и детьми», «Профилактика асоциальных явлений», «Межнациональное согласие», «Здоровый образ жизни», «Общественные инициативы», «Студенческие отряды», «Наука», «Равные возможности» и «Молодежь за развитие территорий». На площадках фестиваля будет проводиться набор в команды федеральных и областных волонтерских проектов.

Стать участником форума «ДоброСаммит» можно, подав заявку через АИС «Молодежь России»

Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте «Молодежь33» и в группе в социальной сети «Вконтакте» «ДоброСаммит33».

Автор: Владимирская служба новостей