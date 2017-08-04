Владимирская делегация отправилась в Новгородскую область

Делегация Владимирской области во главе с губернатором отправилась в Новгородскую область. В программе визита — пленарное заседание, отраслевые встречи, подписание ряда соглашений о сотрудничестве, круглые столы и посещение ряда крупнейших предприятий. Также будет представлена выставка культурного и туристического потенциала 33 региона, и состоится концертом владимирских исполнителей под названием «Из Владимира с любовью!». В нем примут участие Андрей Романов, Сергей Горшков и ансамбль «Раздолье».

А завтра владимирцы примут участие в торжественной закладке аллеи «Владимирской вишни» в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском монастыре.

Автор: Владимирская служба новостей