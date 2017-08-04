«Территорию смыслов на Клязьме» посетил Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Почетным гостем Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», который проходит во Владимирской области, стал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он принял участие в панельной дискуссии с молодыми парламентариями и политическими лидерами. Первый вопрос, который участники форума задали Вячеславу Володину, что для него означает счастье? «Счастье – это когда депутат может помочь человеку, своим избирателям, жителям страны. Это призвание. И если человек получает удовлетворение от помощи другим людям, то он правильно выбрал свой путь. Счастье – это любить свою работу» - считает Володин.

Один из вопросов касался экономической ситуации, которая в настоящее время сложилась в нашей стране. «Экономика России справилась с кризисом, и до конца года рост валового внутреннего продукта составит 2 процента. На протяжении нескольких лет санкции и недружественные меры, предпринятые по отношению к нашей стране, заставили нас многое сделать и преодолеть. И сегодня можно говорить о том, что наша экономика выходит из рецессии, - отметил Вячеслав Володин - Например, бюджет страны, который принимали в 2000 году составлял 1 трл. рублей, а бюджет, который приняли депутаты на 2017 год, несмотря на вызовы и проблемы, составляет около 17 трл. рублей. Если раньше нефтегазовые доходы составляли более 60 процентов, то сейчас они составляют менее 40 процентов. Это наглядно показывает, насколько серьезно изменилась структура нашей экономики, и мы теперь не настолько зависим от нефтегазовых заводов».

Общение с участниками Форума было необыкновенно откровенным и насыщенным. Вячеслав Володин открыто обсуждал с молодёжью самые острые темы и проблемы, касающиеся развития России и международных отношений. Он ответил на множество разных вопросов – от введения США новых санкций в отношении России до сноса в Польше памятников советским воинам. Общение с Председателем Госдумы длилось больше двух часов, которые пролетели так незаметно, что модератору встречи пришлось применить всё своё искусство, чтобы завершить этот разговор. Но даже после этого участники Форума и Вячеслав Володин не хотели расходиться.

Автор: Владимирская служба новостей