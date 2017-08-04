Кинопоказы на открытом воздухе расширяют границы

Бесплатные кинопоказы на открытом воздухе расширяют границы. Теперь посмотреть любимые фильмы можно не только на Никитском бульваре, но на площадке у киноцентра «РусьКино» . Большой экран с мощным проекционным оборудованием и качественным звуком установят прямо на зеленой лужайке справа от киноцентра. Показы будут устраивать весь август, по субботам, а если позволит погода - то продолжат и в сентябре.

Премьера проекта «Кино под открытым небом» состоится завтра, 5 августа, в 21.00. Сначала детям покажут мультипликационный фильм «Маша и Медведь», а затем взрослых ждет комедия «Яна+Янко».

Информационный партнер проекта - "Русское Радио" Владимир.





Автор: Владимирская служба новостей