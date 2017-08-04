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Новости
04.08.2017 11:32

Во Владимире иномарка наехала на детскую коляску
Накануне под колеса авто попали четыре пешехода. Три ДТП произошло во Владимире. На улице Токарева иномарка наехала на детскую коляску с новорожденной девочкой, которую мама везла вдоль края проезжей части. У пострадавшей - ушиб головы.
На проспекте Строителей Лада-Приора сбила 72-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть. У женщины — открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и  перелом основания черепа. Она была  госпитализирована.
А на улице Дворянская под колеса на «зебре» попал 37-летний пешеход. У пострадавшего — небольшие ушибы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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