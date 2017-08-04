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Новости
04.08.2017 09:37

"Торпедо" продолжило свою беспроигрышную серию
Футболисты владимирского "Торпедо" продолжили свою беспроигрышную серию. Накануне на домашнем поле черно-белые со счетом 3:2 обыграли футбольный клуб "Локомотив-Казанка" из Москвы. Точными ударами в составе торпедовцев дважды отметился Илья Зинин, еще один раз ворота соперника поразил Александр Заикин.
Таким образом, наши футболисты поднимаются на вторую строчку, в активе команды - 7 очков. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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