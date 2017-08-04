"Торпедо" продолжило свою беспроигрышную серию

Футболисты владимирского "Торпедо" продолжили свою беспроигрышную серию. Накануне на домашнем поле черно-белые со счетом 3:2 обыграли футбольный клуб "Локомотив-Казанка" из Москвы. Точными ударами в составе торпедовцев дважды отметился Илья Зинин, еще один раз ворота соперника поразил Александр Заикин.

Таким образом, наши футболисты поднимаются на вторую строчку, в активе команды - 7 очков.

Автор: Владимирская служба новостей