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Новости
03.08.2017 16:09

В Муроме открыли обновленный футбольный стадион
В Муроме после реконструкции открыли стадион имени заслуженного мастера спорта Виктора Лосева. Объект располагается в парке 50-летия Советской власти. 
Современный стадион полностью готов к футбольному сезону. Кроме взрослой команды, там будут тренироваться юношеская и детская команды. Строители смонтировали крытые трибуны. Обновлены поле, раздевалки, входные группы. В процессе реконструкции стадиона был расселен ветхий дом, стоявший на его территории. Из старого жилого здания без удобств и коммуникаций люди переехали в благоустроенные квартиры. Строение снесли, на освободившемся большом участке земли будет место для отдыха жителей близлежащих домов, посетителей стадиона и спортсменов. Все работы по реконструкции, которая началась в начале мая, выполнены за счёт местного бюджета. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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