На лекарственное обеспечение региональных льготников выделено 1,1 млрд. рублей
В 2017 году на лекарственное обеспечение региональных льготников направлено более 1 миллиарда рублей.
К основным льготным категориям граждан относятся инвалиды I и II групп, пациенты, страдающие сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, дети до трех лет, а также дети до шести лет из многодетных семей (вне зависимости от наличия инвалидности у ребенка и материального положения его семьи).
Департамент здравоохранения администрации Владимирской области проводит постоянный мониторинг обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Эта сфера находится под особым контролем как главы региона, так и профильного ведомства.
В прошлом году по решению Губернатора Светланы Орловой на дополнительное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан было дополнительно направлено свыше 200 млн. рублей, а в этом году – 109 млн. рублей.
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