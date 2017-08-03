На лекарственное обеспечение региональных льготников выделено 1,1 млрд. рублей

В 2017 году на лекарственное обеспечение региональных льготников направлено более 1 миллиарда рублей.

К основным льготным категориям граждан относятся инвалиды I и II групп, пациенты, страдающие сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, дети до трех лет, а также дети до шести лет из многодетных семей (вне зависимости от наличия инвалидности у ребенка и материального положения его семьи).

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области проводит постоянный мониторинг обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Эта сфера находится под особым контролем как главы региона, так и профильного ведомства.

В прошлом году по решению Губернатора Светланы Орловой на дополнительное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан было дополнительно направлено свыше 200 млн. рублей, а в этом году – 109 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей