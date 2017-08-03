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Новости
03.08.2017 16:02

Успех владимирских атлетов
Трое атлетов из Владимирской области - Александр Лысенко, Алексей Ловчев и Александр Клюшев - успешно выступили в финале пятого этапа силового турнира «Большая бойня», который проходил в Иркутске. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены всего мира, а также сборные команды из России, США и Китая.
Сборная команда России, в состав которой входили представители 33-го региона, показала хорошие результаты практически на всех этапах соревнований, и в результате заняла первое место. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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