Успех владимирских атлетов

Трое атлетов из Владимирской области - Александр Лысенко, Алексей Ловчев и Александр Клюшев - успешно выступили в финале пятого этапа силового турнира «Большая бойня», который проходил в Иркутске. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены всего мира, а также сборные команды из России, США и Китая.

Сборная команда России, в состав которой входили представители 33-го региона, показала хорошие результаты практически на всех этапах соревнований, и в результате заняла первое место.

Автор: Владимирская служба новостей