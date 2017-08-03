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03.08.2017 15:45
В Камешковском районе состоится Праздник ухи
5 августа в Камешковском районе на берегу реки Клязьма состоится Праздник ухи. Гостей ждут на площадке перед загородным лагерем «Дружба» близ деревни Суслово. Начало - в 16.00.
В этот день посетителей ждёт концертная программа от лучших артистов района, игры и конкурсы. Впервые на празднике выступят участники клуба исторической реконструкции и патриотического воспитания «Стольный град», которые воспроизведут события далёких лет в «Сказании о княжне Агафии».
Но главным событием всего праздника станут соревнования в приготовлении самой вкусной ухи. И, конечно, ни один гость не уйдёт, не отведав этого настоящего русского блюда.
Автор: Владимирская служба новостей