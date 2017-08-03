В этом году в 33 регионе уже утонуло 17 человек

В этом году в 33 регионе уже утонуло 17 человек, в том числе три ребёнка. Основные причины гибели — купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Игорь Богомазов.

Чтобы не допустить несчастных случаев, сотрудники центра ГИМС и Аварийно-спасательной службы проводят большую профилактическую работу. На текущий период они провели более 500-т патрулирований и составили 63 протокола по фактам административных правонарушений (в основном по судоводителям); представители органов местного самоуправления ежедневно в среднем проводят по 50-55 патрулирований водоёмов области и к текущему моменту 2017-го года провели уже более 13-ти тысяч патрулирований. Был составлен 31 протокол (по действиям граждан, нарушавших правила безопасного поведения на водных объектах).

Совместно проведено более 30-ти тысяч профилактических бесед, более 7-ми тысяч профилактических занятий с детьми. В рамках акции «Научись плавать» проведено более 2-х тысяч занятий. Проведены соревнования «Юный водник», межрегиональные соревнования по водно-моторному спорту, проводится активная работа на форуме «Территория смыслов на Клязьме» – форумчане закрепляют свои знания по правилам безопасности на воде, учатся управлять маломерными судами.

Автор: Владимирская служба новостей