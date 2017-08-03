Поступали и, наконец, поступили

В ВлГУ подписаны приказы о зачислении абитуриентов «первой волны». По общему конкурсу на программы бакалавриата и специалитета вуза зачислен 1081 человек, из них 140 – в Муромский институт (филиал) ВлГУ. Самые популярные специальности этого года - «Юриспруденция», «Таможенное дело», «Социология», «Реклама», «Туризм», «История», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Строительство» и «Гостиничное дело».

Следующее заседание приёмной комиссии назначено на 8 августа. Тогда же станут известны имена поступивших во вторую волну. Мест осталось — 230.

Автор: Владимирская служба новостей