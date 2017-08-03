81-летняя пенсионерка убила своего сына

В Петушинском районе 81-летняя пенсионерка убила своего сына. Трагедия произошла накануне. По версии следствия, мужчина, служивший в ВДВ, с утра пошел отмечать свой профессиональный праздник. Вернувшись в обед в пьяном виде, он стал обзывать свою мать и требовать от нее поесть.

Женщина, не выдержав издевательств сына, схватила нож и несколько раз ударила им мужчину. От полученных ранений тот скончался.

Как выяснил следователь, потерпевший не работал, злоупотреблял спиртным, издевался над матерью, часто наносил побои, скрываясь от родного неразумного сына, пенсионерка убегала к соседям. Родные говорят о пенсионерке как о добром, отзывчивом, трудолюбивом человеке.

В настоящее время в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей