6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
03.08.2017 12:42

81-летняя пенсионерка убила своего сына
В Петушинском районе 81-летняя пенсионерка убила своего сына. Трагедия произошла накануне. По версии следствия,  мужчина, служивший в ВДВ, с утра пошел отмечать свой профессиональный праздник. Вернувшись в обед в пьяном виде, он стал обзывать свою мать и требовать от нее поесть. 
Женщина, не выдержав издевательств сына, схватила нож и несколько раз ударила им мужчину. От полученных ранений тот скончался. 
Как выяснил следователь, потерпевший не работал, злоупотреблял спиртным, издевался над матерью, часто наносил побои, скрываясь от родного неразумного сына, пенсионерка убегала к соседям. Родные говорят о пенсионерке как о добром, отзывчивом, трудолюбивом  человеке.
В настоящее время в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт