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Новости
03.08.2017 12:30

В Камешково построят блочно-модульную котельную
В Камешково построят блочно-модульную котельную мощностью 11 МВт, взамен котельных на улице Молодежной (3,2 МВт), «Содружество» (6,5 МВт) и «Теремок» (3,2 МВт). Также будет проведена реконструкция участков сетей теплоснабжения протяженностью около 360 метров, будут построены участки сетей теплоснабжения протяженностью 445 метров. Кроме того, реконструкции подвергнут квартальную котельную мощностью 5,2 МВт на улице Свердлова, д. 10-а. На эти цели будет направлено 90 миллионов рублей, большая часть из которых  - это средства Фонда ЖКХ.
При реализации проекта будут применены энергосберегающие технологии и материалы. Котельная будет оборудована автоматизированной системой управления. Все это позволит уменьшить количество аварий на источнике и ограничить темп роста тарифов на тепловую энергию.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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