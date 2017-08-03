57% владимирцев высказались за электронные больничные

Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил, как владимирцы относятся к электронным больничным. Опрос показал, что в опрос больничных оказался актуальным для горожан: с начала 2017 года листок нетрудоспособности хотя бы раз оформлял каждый пятый житель.

О том, что теперь можно оформить электронный больничный вместо обычного, слышали пока только треть (33%) владимирцев. Тем не менее, больше половины, 57%, в случае болезни уже предпочтут электронный больничный обычному.

О том, как оплачиваются дни, проведенные на больничном, в целом представляют себе 52%, а вот 12% знают это точно, и даже перепроверяют начисления за бухгалтерией.

34% понятия не имеют, как им оплатят лист нетрудоспособности, но хотели бы это знать. Только 2% опрошенных не интересуются этой темой.

Автор: Владимирская служба новостей