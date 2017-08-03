Владимирским абитуриентам выделено 81 место для целевого обучения в медвузах

В этом году Минздрав РФ выделил Владимирской области 81 место для целевого обучения в медицинских вузах близлежащих регионов. Владимирские абитуриенты по договору могут поступить в Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и в вузы Нижнего Новгорода, Ярославля, Иванова, Рязани и Твери.

Больше всего целевых мест в ИвГМА – 40, в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова – 19, в НижГМА – 10, в ЯрГМУ – 5, в РязГМУ – 5 и в ТверьГМУ – 2. При этом 47 мест приходится на специальность «лечебное дело», 22 – на «педиатрию» и 12 – на «стоматологию».

В соответствии с постановлением Правительства поступившие в медицинские вузы по целевому направлению после получения образования обязаны трудоустроиться в медицинские организации нашего региона.

Прежде чем заключить договор о целевом обучении с департаментом здравоохранения, абитуриенты должны обратиться к руководителю государственного медицинского учреждения, и только после положительного решения вопроса о последующем трудоустройстве необходимо явиться в профильное ведомство. Обязательное условие договора – трудоустройство в медицинской организации региона на срок не менее трех лет.

Абитуриенты, поступающие по договору о целевом обучении, имеют ряд определенных преимуществ. Как правило, проходной балл по целевому конкурсу несколько ниже, чем по свободному. Кроме того, студенты ежегодно получают единовременную компенсационную выплату в размере 12 тысяч рублей.

В случае неисполнения договорных обязательств выпускник медицинского вуза будет вынужден вернуть бюджету Владимирской области средства, затраченные на меры социальной поддержки, и выплатить штраф.

Автор: Владимирская служба новостей