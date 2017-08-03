Избирателям нужно выбрать из семи кандидатов в депутаты

Во Владимире подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города XXVII созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

напомним, необходимость в выборах возникла после того, как Сергей Музыка перешел на работу в администрацию Ленинского района.

В округе зарегистрировано около 15 500 избирателей, на территории будут работать 8 территориальных избирательных участков.

На вакантное место во Владимирском горсовете претендуют 7 кандидатов: Александр Шаров от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»; Николай Голенкевич от партии «Единая Россия»; Валерий Беляков от партии «Справедливая Россия»; Вадим Серебров от партии КПРФ; Илья Косыгин от партии«Яблоко»; Кирилл Большаков от партии ЛДПР; Александр Проскурин - самовыдвиженец.

Сейчас кандидаты имеют возможность приступить к активной фазе выборов — начать агитацию. В округе выделено 14 мест для размещения агитационных листовок и 2 помещения для проведения публичных мероприятий.

Автор: Владимирская служба новостей