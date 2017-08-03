Клещи не отступают

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 160 человек, среди них 36 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Гороховецком, Александровском и Гусь-Хрустальном районах. Лабораторно было исследовано более 70 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.

Всего же с середины марта за медицинской помощью обратилось более 2 тысяч человек.

Управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать меры профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города. В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае присасывания клеща, обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.

Автор: Владимирская служба новостей