За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 160 человек, среди них 36 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Гороховецком, Александровском и Гусь-Хрустальном районах. Лабораторно было исследовано более 70 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.
Всего же с середины марта за медицинской помощью обратилось более 2 тысяч человек.
Управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать меры профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города. В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.
В случае присасывания клеща, обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.
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