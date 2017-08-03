Лидеры крупнейших политпартий посетили «Территорию смыслов на Клязьме»

Почётными гостями Всероссийского форума «Территория смыслов на Клязьме» стали руководители фракций Государственной Думы – заместитель Председателя Государственной Думы, лидер фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Они приняли участие в панельной дискуссии с молодыми парламентариями и политическими лидерами из всех регионов страны на тему «Счастье – новый KPI?». Высоких гостей встречали глава 33-го региона Светлана Орлова, её заместители Михаил Колков и Сергей Невзоров, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, председатель комитета по молодёжной политике областной администрации Алиса Абрамова.

Ключевой темой разговора лидеров политпартий с молодёжью стала выработка путей взаимодействия между различными политическими партиями друг с другом – во имя утверждения государственного суверенитета и построения эффективно действующей политической системы страны, направленной на её экономическое процветание в условиях общественного согласия.

Геннадий Зюганов в первую очередь поприветствовал и поблагодарил Губернатора Владимирской области Светлану Орлову за гостеприимство.

Владимир Жириновский призвал собравшихся лидеров молодёжных политических движений к внимательному изучению истории ради того, чтобы ключевые решения в своей жизни и в жизни своей страны каждым молодым человеком принимались осмысленно, с учётом как личного, так и общественного блага.

Возвращаясь к теме дискуссии, Сергей Миронов подчеркнул: «Счастье – это возможность делать счастливыми людей рядом с собой».

В обстановке непосредственного общения выступающие ответили на вопросы аудитории. В частности, все они ответили на вопросы о том, что значит «политизировать коррупцию», как сделать Крым полноценным субъектом Российской Федерации в отношении экологии, образования, науки, как наладить взаимодействие между политическими партиями, как объединить политические силы России во имя её процветания.

По окончании дискуссии Светлана Орлова провела для высоких гостей экскурсию по расположенной в региональном шатре выставке социально-экономического и туристического потенциала Владимирской области. Свои экспозиции представили Детский технопарк «Кванториум 33», Владимирский государственный университет. Политики познакомились с инновационной продукцией, которую выпускают ведущие предприятия 33-го региона, в частности, АО «КЭМЗ», специализирующееся, в том числе, на выпуске машин гражданского профиля, среди которых популярные у молодежи сигвеи, гироскутеры и электровелосипеды, а также ФКП «ГЛП «Радуга» – федеральное предприятие, ориентированное на создание, производство и испытание лазерных систем.

Внимание гостей привлекли экспозиция АО «РМ Нанотех» (Мембраниум), специализирующегося на разработке и производстве наноструктурированных мембран и рулонных фильтрующих элементов на их основе, а также стенд российского лидера в области биотехнологических разработок и производства АО «ГЕНЕРИУМ», на котором были представлены уникальные лекарства для лечения гемофилии, рассеянного склероза, препарат для массовой диагностики туберкулёза.

Отдельными экспозициями были представлены V Владимирский межрегиональный экономический форум, состоявшийся в мае 2017 года, и проект города-курорта «Доброград», ставшего успешным примером частно-государственного партнёрства, в результате которого создан новый городской формат, где вся инфраструктура и среда нацелены на повышение качества жизни.

Гости лично оценили достоинства пищевой продукции компании «Владимирский стандарт», пообщались с представителями районов, муниципальных образований и центров импортозамещения Владимирской области.

Светлана Орлова вручила лидерам парламентских фракций памятные подарки –оригинальные керамические изделия мастеров Владимирской земли. На прощание гости сфотографировались на фоне трактора, который начали производить в Коврове на АО «КЭМЗ».

Автор: Владимирская служба новостей