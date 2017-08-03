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Новости
03.08.2017 09:47

Во Владимире восстановят около 60-ти «лежачих полицейских»
Во Владимире восстановят около 60-ти «лежачих полицейских». В основном это дороги возле школ, детских садов, больниц и социальных учреждений. Специалисты «Центра управления городскими дорогами»  устанавливают дорожные знаки, наносят разметку и рисуют яркую «зебру», которую видно и днем, и в темноте. 
Кстати, в этом сезоне было решено отказаться от недолговечных резинокордовых настилов, и теперь все искусственные препятствия делают из асфальтобетона.
На сегодняшний день  восстановлено около 30 таких дорожных объектов. Специалисты постараются выполнить все работы до начала учебного года.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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