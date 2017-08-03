Во Владимире восстановят около 60-ти «лежачих полицейских»

Во Владимире восстановят около 60-ти «лежачих полицейских». В основном это дороги возле школ, детских садов, больниц и социальных учреждений. Специалисты «Центра управления городскими дорогами» устанавливают дорожные знаки, наносят разметку и рисуют яркую «зебру», которую видно и днем, и в темноте.

Кстати, в этом сезоне было решено отказаться от недолговечных резинокордовых настилов, и теперь все искусственные препятствия делают из асфальтобетона.

На сегодняшний день восстановлено около 30 таких дорожных объектов. Специалисты постараются выполнить все работы до начала учебного года.





Автор: Владимирская служба новостей