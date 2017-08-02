Откупиться не вышло

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в даче взятки сотруднику полиции.

По данным следствия, 28 июля владимирца доставили в отделение. При досмотре у него обнаружили 10 граммов гашиша, а также денежные средства в размере 16 тысяч рублей.

Желая избежать наказания, молодой человек предложил полицейскому взятку. Сотрудник от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей