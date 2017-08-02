Владимирцы отмечают День ВДВ

2 августа — День Воздушно-десантных войск России. Сегодня во Владимире проходят мероприятия, посвящённые этой дате.

В 10 утра состоялся митинг у мемориала «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте. Здесь собралось более 300 человек - представители городской и районных администраций, ветераны боевых действий в «горячих точках», руководители общественных организаций, молодёжь и, конечно, те, кто доблестно отслужил положенный срок в «крылатой пехоте». Вместе с бравыми папами и дедушками к мемориалу пришли их дети и внуки в голубых беретах, возможно — будущие гвардейцы-десантники.

«Виновников торжества» поздравили военный комиссар Владимирской области Владимир Кручинин, заместитель главы администрации Ленинского района Ольга Демина, ветераны военной службы, активные участники «Боевого братства» Алексей Тычков и Владимир Семушин, бывшие воины-афганцы, руководители «афганских» общественных организаций Сергей Грязнов и Александр Жабин, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова. Все они подчёркивали особое место ВДВ в Вооруженных Силах России и их особую роль в защите интересов Родины, решении самых сложных тактических и стратегических задач в военное и мирное время.

По окончании митинга его участники возложили к памятнику венки и живые цветы, а затем на предоставленных городской администрацией автобусах отправились на площадь Победы для возложения цветов к Вечному огню.

После официальной части «голубые береты» отправились отмечать праздник в Загородный парк, где для них подготовлена развлекательная программа: спортивные состязания и полевая кухня.

Автор: Владимирская служба новостей