«На Муромской дорожке»

5 августа в Муроме пройдет Межрегиональный фестиваль народной музыки и ремёсел «На Муромской дорожке». В нем примут участие фольклорные коллективы и отдельные исполнители народных песен и танцев, мастера-ремесленники, работающие в технике традиционных промыслов, художники и модельеры, разрабатывающие модели национальных костюмов.

Кроме концертных программ, фестиваль включает ярмарку ремёсел. К местным мастерам присоединятся ремесленники из соседних областей. Жители города и туристы смогут полюбоваться разнообразными изделиями декоративно-прикладного искусства в народных традициях. Выступления фольклорных коллективов и солистов пройдут на лучших концертных площадках Мурома.

Автор: Владимирская служба новостей