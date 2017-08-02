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Новости
02.08.2017 16:39

«На Муромской дорожке»
5 августа в Муроме пройдет Межрегиональный фестиваль народной музыки и ремёсел «На Муромской дорожке». В нем примут участие фольклорные коллективы и отдельные исполнители народных песен и танцев, мастера-ремесленники, работающие в технике традиционных промыслов, художники и модельеры, разрабатывающие модели национальных костюмов. 
Кроме концертных программ, фестиваль включает ярмарку ремёсел. К местным мастерам присоединятся ремесленники из соседних областей. Жители города и туристы смогут полюбоваться разнообразными изделиями декоративно-прикладного искусства в народных традициях. Выступления фольклорных коллективов и солистов пройдут на лучших концертных площадках Мурома. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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