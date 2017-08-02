6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
02.08.2017 16:29

Прожиточный минимум в регионе увеличен почти на 500 рублей
Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. Его размер на душу населения составляет 9760 рублей, для трудоспособного населения - 10616 рублей, для пенсионеров – 8199 рублей, для детей – 9752 рубля. Соответствующее постановление подписала Губернатор Светлана Орлова.
Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт