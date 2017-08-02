Прожиточный минимум в регионе увеличен почти на 500 рублей

Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. Его размер на душу населения составляет 9760 рублей, для трудоспособного населения - 10616 рублей, для пенсионеров – 8199 рублей, для детей – 9752 рубля. Соответствующее постановление подписала Губернатор Светлана Орлова.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.

Автор: Владимирская служба новостей