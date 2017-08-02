Сквер на ул. 850-летия Владимира ждет «второе рождение»

Завтра в Городском дворце культуры состоится встреча владимирцев, проектировщиков и представителей управления архитектуры и строительства администрации Владимира.

На встрече будут представлены подробности предстоящей реконструкции сквера на улице 850-летия города. По планам здесь должны появиться мощеные дорожки, цветочные клумбы, новое освещение и скамейки для отдыха, а хаотичная уличная торговля переместится в стилизованный павильон, удобный для покупателей и продавцов. При этом проектировщики непременно сохранят роскошные липы.

Встреча с жителями состоится в 17.30 в Городском дворце культуры (ул. Горького, 54).

Автор: Владимирская служба новостей