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Новости
02.08.2017 16:26

Сквер на ул. 850-летия Владимира ждет «второе рождение»
Завтра в Городском дворце культуры состоится встреча владимирцев, проектировщиков и представителей управления архитектуры и строительства администрации Владимира.
На встрече будут представлены подробности предстоящей реконструкции сквера на улице 850-летия города. По планам здесь должны появиться мощеные дорожки, цветочные клумбы, новое освещение и скамейки для отдыха, а хаотичная уличная торговля переместится в стилизованный павильон, удобный для покупателей и продавцов. При этом проектировщики непременно сохранят роскошные липы.
Встреча с жителями состоится в 17.30 в Городском дворце культуры (ул. Горького, 54).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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