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Новости
02.08.2017 16:00

В Александрове задержали троих человек, подозреваемых в убийстве
В Александрове задержали троих человек, подозреваемых в убийстве. По данным следствия, вечером 21 июля у заброшенного асфальтового завода было обнаружено тело 48-летнего мужчины без определенного места жительства с колото-резаными ранами груди и шеи.
Под подозрение попала 27-летняя жительница Александрова. Именно с ней мужчина близко контактировал в последнее время. По словам очевидцев, между ними часто возникали серьезные конфликты.
31 июля женщина была задержана и созналась в содеянном. Полицейские установили, что участвовала в убийстве она не одна. Вместе с ней смертельные ранения мужчине нанесли ее знакомые – ранее судимые 35-ти и 32-летний местные жители.
В этот же день престпники были задержаны сотрудниками уголовного розыска. По словам задержанных, женщина жаловалась им на систематические побои со стороны 48-летнего мужчины.
В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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