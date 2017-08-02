Полицейские "разводили" пенсионеров

Перед судом предстанут полицейские-мошенники. По данным следствия, оперуполномоченный полиции путем манипуляций оформлял фиктивные сделки с жильем пенсионеров.

Летом 2015 года мужчина обманным путем сумел оформить доверенности на право продажи двух жилых домов и земельных участков в Гусь-Хрустальном районе, которые принадлежали пенсионеру-инвалиду. Приобретенное имущество он переписал на свою супругу и двоюродного брата старшего следователя. В итоге пенсионеру был причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

Затем весной 2016 года таким же способом полицейский обманул 81-летнюю пенсионерку, отобрав у нее квартиру стоимостью свыше полумиллиона рублей. Зарегистрировать недвижимость он планировал на тещу своего соучастника. Однако проведении в отделе Росреестра правовой экспертизы документов полученная обманным путем доверенность была признана ничтожной.

Сейчас полицейский находится под стражей, а старший следователь - под домашним арестом.

Автор: Владимирская служба новостей