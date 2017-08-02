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Новости
02.08.2017 13:04

Обманула дедушку на 2 миллиона рублей
В Кольчугино вынесен приговор мошеннице. По данным следствия, в июле 2015 года к пенсионеру приехала его дальняя родственница. Женщина сообщила, что ей нужна крупная сумма денег на лечение, якобы у нее обнаружили рак. Мужчина одолжил ей 2 миллиона рублей. Но когда пришло время отдавать долг, женщина пропала. Следователи установили, что деньги она потратила на личные нужды, а болезнь просто придумала. 
Суд назначил мошеннице наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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