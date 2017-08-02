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Новости
02.08.2017 12:35

В Вязниковском районе пройдет фестиваль «Мстёрский базар»
12 августа в поселке Мстёра Вязниковского района состоится ежегодный фестиваль народного творчества «Мстёрский базар». Десятки народных умельцев Владимирской, Нижегородской, Костромской, Ивановской и Ярославской областей приедут туда, чтобы представить свои произведения исконных народных промыслов: мстёрские лаковые шкатулки, ивановские скатерти и салфетки, гороховецкие игрушки и обереги, южские гармошки, судогодскую резьбу.
Гостей праздника ждут концертная и конкурсная программы, паломнический тур по мстёрским святыням, уникальные экспозиции местного музея, художественный вернисаж под открытым небом, вечер в джазовых и эстрадных ритмах, красочный фейерверк.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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