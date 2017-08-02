В Вязниковском районе пройдет фестиваль «Мстёрский базар»

12 августа в поселке Мстёра Вязниковского района состоится ежегодный фестиваль народного творчества «Мстёрский базар». Десятки народных умельцев Владимирской, Нижегородской, Костромской, Ивановской и Ярославской областей приедут туда, чтобы представить свои произведения исконных народных промыслов: мстёрские лаковые шкатулки, ивановские скатерти и салфетки, гороховецкие игрушки и обереги, южские гармошки, судогодскую резьбу.

Гостей праздника ждут концертная и конкурсная программы, паломнический тур по мстёрским святыням, уникальные экспозиции местного музея, художественный вернисаж под открытым небом, вечер в джазовых и эстрадных ритмах, красочный фейерверк.

Автор: Владимирская служба новостей