Вирус АЧС добрался до Суздальского района

Вирус африканской чумы свиней выявлен еще в одном районе Владимирской области. На этот раз очаг обнаружен в деревне Черниж Суздальского района, сообщает региональное управление МЧС. Сейчас на месте проводятся ветеринарно-санитарные работы. Всего же в регионе на сегодня восемь очагов АЧС. Случаи выявлены в Судогодском, Петушинском, Собинском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. Все очаги обнаружены в домашних подворьях.





Автор: Владимирская служба новостей