На фабрике в Камешковском районе обнаружен подозрительный прибор

Накануне на территории бывшей фабрики «Ткачество» в поселке имени Максима Горького Камешковского района был обнаружен прибор, похожий на блок гаммы излучения, используемый в целях технологического контроля в целлюлозно-бумажной промышленности. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы, представители администрации района, а также группа радиологов. Проведённые замеры показали, что найденный объект жизни и здоровью людей не угрожает и безопасен для окружающей среды. Сейчас решается вопрос об утилизации прибора.





Автор: Владимирская служба новостей