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Новости
02.08.2017 11:59

На фабрике в Камешковском районе обнаружен подозрительный прибор
Накануне  на территории бывшей фабрики «Ткачество» в поселке имени Максима Горького Камешковского района был обнаружен прибор, похожий на блок гаммы излучения, используемый в целях технологического контроля в целлюлозно-бумажной промышленности. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы, представители администрации района, а также группа радиологов. Проведённые замеры показали, что найденный объект жизни и здоровью людей не угрожает и безопасен для окружающей среды. Сейчас решается вопрос об утилизации прибора.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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