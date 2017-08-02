В Судогодском районе столкнулись 4 автомобиля

Серьезное ДТП произошло накануне в Судогодском районе. На трассе М-7 «Волга» фура врезалась во впереди идущую Газель. После чего большегруз выехал на встречную полосу, где въехал в еще один автомобиль марки «Мерседес», который, в свою очередь, столкнулся с «Камазом».

В результате ДТП пострадала пассажирка «Мерседеса». У пострадавшей - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Женщина была госпитализирована.

Автор: Владимирская служба новостей