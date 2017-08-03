Во Владимирской области будет дан старт проекту «Гастрономическая карта России»

Сегодня от «нулевого километра» знаменитого туристического маршрута «Золотого кольца России» в Суздале при участии руководства Владимирской области будет дан официальный старт проекту Ростуризма «Гастрономическая карта России». Мероприятие пройдёт на берегу реки Каменка у стен Спасо-Евфимиева монастыря с панорамным видом на Покровский монастырь. Там для участников и гостей праздника региональные производители накроют стол «Гастрономическая карта Владимирской области», на котором представят продукты местного производства и блюда региональной кухни. За столом соберутся представители Ростуризма, рестораторы, отельеры, шеф-повара, фермеры, производители местных продуктов, журналисты федеральных и региональных СМИ.

Место для старта проекта выбрано неслучайно: именно в 33-м регионе состоялся проект «Гастрономическая карта Владимирской области», признанный успешной практикой. Участвующие в первой экспедиции «Гастрономической карты России» автомобили «УАЗ-Патриот» и «УАЗ-Пикап» отправятся из Суздаля по маршруту экспедиции «Владимир – Казань – Ижевск – Самара – Москва».

Автор: Владимирская служба новостей