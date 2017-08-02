Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

Во Владимирскую область поступила первая партия вакцины против гриппа: 270 тысяч доз для иммунизации взрослого населения и 50 тысяч доз – для детей. Это 57 процентов от потребности нашего региона. В этом году планируется привить 560 тысяч человек.

В регион поступили отечественные инактивированные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс», состав которых ежегодно обновляется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, учитывающей появление новых штаммов вируса.

Эти вакцины безопасны и имеют минимум противопоказаний. При этом иммунобиологические препараты формируют стойкий иммунитет, обеспечивающий надежную защиту от гриппа.

Традиционно в этом сезоне будут вакцинированы дети с полугода, беременные, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

Прививки будут сделаны бесплатно за счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок. Для того чтобы привиться, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Автор: Владимирская служба новостей