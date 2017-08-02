Как владимирские работодатели оценивают кандидатов на вакантные должности

Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил, как владимирские работодатели оценивают кандидатов на вакантные должности. Опрос показал, что 92% работодателей проводят личное интервью с кандидатами. Второй по популярности способ оценки – сбор рекомендаций с прошлых мест работы, к нему прибегают 38% компаний.

24% работодателей просят кандидатов выполнить тестовые задания, связанные с будущей деятельностью. Уже на этом этапе часть соискателей отсеивается сама, отказываясь его выполнить.

Тесты на профпригодность и оценку качеств личности применяют 18% владимирских компаний, а вот тест на IQ просят пройти только 5% работодателей.

Практика стресс-интервью сохранилась в каждой десятой компании, еще несколько лет назад она была популярна, но большинство в итоге просто отказывались от работы после таких испытаний.

Автор: Владимирская служба новостей