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Новости
02.08.2017 09:37

Как владимирские работодатели оценивают кандидатов на вакантные должности
Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил, как владимирские работодатели оценивают кандидатов на вакантные должности. Опрос показал, что 92% работодателей проводят личное интервью с кандидатами. Второй по популярности способ оценки – сбор рекомендаций с прошлых мест работы, к нему прибегают 38% компаний.
24% работодателей просят кандидатов выполнить тестовые задания, связанные с будущей деятельностью. Уже на этом этапе часть соискателей отсеивается сама, отказываясь его выполнить.
Тесты на профпригодность и оценку качеств личности применяют 18% владимирских компаний, а вот тест на IQ просят пройти только 5% работодателей.
Практика стресс-интервью сохранилась в каждой десятой компании, еще несколько лет назад она была популярна, но большинство в итоге просто отказывались от работы после таких испытаний.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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