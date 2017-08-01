В Центральном парке состоится праздник «Зелёная аллея — чистая тропа»

В предстоящее воскресенье, 6 августа, в Центральном парке культуры и отдыха состоится праздник «Зелёная аллея — чистая тропа». Перед публикой выступят вокальная студия «Влада», школа танцев «Дельта», студия танцев «Эклиптика», вокалисты Жанна Нестеренко, Рустам Ефимовы и Алексей Молдалиев, кавер-круппы «Андрей Андреев», «УИКEND» и «Вне Трафика».

Для гостей парка подготовили свои мастер-классы и показательные выступления представители роллер-клуба «Оранжскул», чемпион мира по карате Денис Парамонов, ведущие спортсмены боксерского клуба «Русь» и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. Н.Г. Толкачева по спортивной гимнастике.

На площади у фонтана будут проходить интерактивные программы и конкурсы с участием аниматоров и ростовых кукол. В 20.00 начнется зажигательная дискотека от радиостанции «DFM», а завершением вечера станет яркое фаер-шоу от представителей военного клуба исторической реконструкции «Пламя и сталь».

На протяжение всего праздника будут работать торговые точки с разнообразными угощениями, прокат гироскутеров, электромобилей, комната смеха и страха. Также гости парка смогут попрыгать на батутах, прокатится на аттракционе «Веселый паровозик» и увидеть парк с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения «Небо-33».

Начало в 12 часов.

Автор: Владимирская служба новостей