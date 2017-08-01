6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
01.08.2017 15:52

В этом году более 125 тысяч жителей Владимирской области прошли диспансеризацию
В этом году уже более 125 тысяч жителей Владимирской области прошли диспансеризацию в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического звена, что составляет 46,7 процента от намеченного плана.
В ходе диспансеризации впервые было выявлено 14,5 тысяч случаев заболеваний, в том числе гипертонии, сахарного диабета, ожирения, ишемической болезни сердца, новообразований. Более 6500 пациентов взяты под наблюдение. Почти 43 тысячи человек были направлены на второй этап диспансеризации и прошли диагностические исследования.
Напомним, диспансеризация проводится один раз в три года в возрастные периоды, утвержденные приказом Минздрава России. В 2017 году государство обеспечивает бесплатную диспансеризацию гражданам, рожденным в следующих годах: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт