В этом году более 125 тысяч жителей Владимирской области прошли диспансеризацию

В этом году уже более 125 тысяч жителей Владимирской области прошли диспансеризацию в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического звена, что составляет 46,7 процента от намеченного плана.

В ходе диспансеризации впервые было выявлено 14,5 тысяч случаев заболеваний, в том числе гипертонии, сахарного диабета, ожирения, ишемической болезни сердца, новообразований. Более 6500 пациентов взяты под наблюдение. Почти 43 тысячи человек были направлены на второй этап диспансеризации и прошли диагностические исследования.

Напомним, диспансеризация проводится один раз в три года в возрастные периоды, утвержденные приказом Минздрава России. В 2017 году государство обеспечивает бесплатную диспансеризацию гражданам, рожденным в следующих годах: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.

Автор: Владимирская служба новостей