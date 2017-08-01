Владимирская область и Крым расширяют границы сотрудничества

Успешное сотрудничество между Владимирской областью и Республикой Крым продолжается. Отношения динамично развиваются в сфере туризма, сельского хозяйства и пищевой промышленности. В структуре поставляемых в Крым товаров преобладают продукты питания (87 процентов). Налажены поставки бытовой техники, готовых тканей, одежды, лекарств, мебели, кузнечно-прессовых машин и мягких кровельных материалов. Из Крыма к нам в больших объемах поступают вина, рыба и рыбные продукты, поваренная соль и сода.

Крымских коллег заинтересовали поставки электронного оборудования для учёта электроэнергии, а также продукции владимирского производства для опреснения воды. В настоящее время бизнес Владимирской области прорабатывает вопросы открытия новых производств на полуострове и увеличения поставок пищевой продукции крымского производства.

Автор: Владимирская служба новостей