135 тысяч работающих пенсионеров Владимирской области получат прибавку к пенсии

135 тысяч работающих пенсионеров Владимирской области получат прибавку к пенсии. Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Он зависит от суммы уплаченных работодателем за работающего пенсионера страховых взносов и начисленных пенсионных баллов в 2016 году. Сумма страховых взносов и пенсионных баллов, в свою очередь, исчисляется по размеру заработной платы.

На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности.

Максимальная прибавка от корректировки пенсии за отработанный 2016 год ограничена стоимостью трёх пенсионных баллов. В денежном эквиваленте эта сумма составит 222 рубля .





Автор: Владимирская служба новостей