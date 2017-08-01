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Новости
01.08.2017 12:21

135 тысяч работающих пенсионеров Владимирской области получат прибавку к пенсии
135 тысяч работающих пенсионеров Владимирской области получат прибавку к пенсии. Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Он зависит от суммы уплаченных работодателем за работающего пенсионера страховых взносов и начисленных пенсионных баллов в 2016 году. Сумма страховых взносов и пенсионных баллов, в свою очередь, исчисляется по размеру заработной платы.
На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности.
Максимальная прибавка от корректировки пенсии за отработанный 2016 год ограничена стоимостью трёх пенсионных баллов. В денежном эквиваленте эта сумма составит 222 рубля.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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