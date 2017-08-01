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01.08.2017 11:26
На Никитском бульваре - "Пираты XX века"
Владимирцы приглашаются 4 августа на открытый кинопоказ. На Никитском бульваре под открытым небом организаторы предлагают посмотреть советский художественный фильм "Пираты XX века". Начало - в 21-00 (если не будет дождя).
Правила для зрителей неизменны:
рекомендуется приходить пораньше и занимать лучшие места на специально установленных скамейках и пуфиках для зрителей, курить и распивать спиртные напитки в общественных местах запрещено, дети младше 17 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых не допускаются.
Автор: Владимирская служба новостей