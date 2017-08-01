На Никитском бульваре - "Пираты XX века"

Владимирцы приглашаются 4 августа на открытый кинопоказ. На Никитском бульваре под открытым небом организаторы предлагают посмотреть советский художественный фильм "Пираты XX века". Начало - в 21-00 (если не будет дождя).

Правила для зрителей неизменны:

рекомендуется приходить пораньше и занимать лучшие места на специально установленных скамейках и пуфиках для зрителей, курить и распивать спиртные напитки в общественных местах запрещено, дети младше 17 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых не допускаются.

Автор: Владимирская служба новостей