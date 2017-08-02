Сегодня - День Воздушно-десантных войск

Сегодня в 10.00 в честь Дня Воздушно-десантных войск у мемориального комплекса «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте состоится митинг с участием ветеранов службы ВДВ, представителей городской администрации и общественных организаций.

В 10.30 состоится возложение цветов к Вечному огню на площади Победы, затем участники митинга отправятся в парк культуры и отдыха «Загородный», где с 11.00 до 15.00 для них будет организована развлекательная программа: солдатский привал с полевой кухней, спортивные игры, концертные номера.

Отметим, День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

Автор: Владимирская служба новостей