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Новости
01.08.2017 09:45

В 33 регионе стартовала операция «Скутер»
Последнее время в регионе участились ДТП с участием двухколесного транспорта. За полгода  произошло 14 таких происшествий, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. Больше всего аварий зафиксировано в Кольчугинском, Муромском, Собинском и Камешковском районах.
И в связи с неблагополучной статистикой на территории Владимирской области стартовала профилактическая операция «Скутер». Сотрудники ГИБДД будут проводить разъяснительные беседы с участниками  дорожного движения в городских и загородных лагерях, в учреждениях дополнительного образования, а также в ходе рейдов выявлять и привлекать к ответственности нарушителей ПДД. 
Операция продлится до 9 августа. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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