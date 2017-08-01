В 33 регионе стартовала операция «Скутер»

Последнее время в регионе участились ДТП с участием двухколесного транспорта. За полгода произошло 14 таких происшествий, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. Больше всего аварий зафиксировано в Кольчугинском, Муромском, Собинском и Камешковском районах.

И в связи с неблагополучной статистикой на территории Владимирской области стартовала профилактическая операция «Скутер». Сотрудники ГИБДД будут проводить разъяснительные беседы с участниками дорожного движения в городских и загородных лагерях, в учреждениях дополнительного образования, а также в ходе рейдов выявлять и привлекать к ответственности нарушителей ПДД.

Операция продлится до 9 августа.

Автор: Владимирская служба новостей