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Новости
31.07.2017 16:53

Во Владимире перевернулась цистерна со сжиженным газом
На железнодорожной станции Владимир сегодня днем произошел сход трех цистерн грузового поезда со сжиженным газом, следовавших на ст. Ундол. Одна из цистерн перевернулась, утечки газа не произошло. Пострадавших нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. 
На месте происшествия работает Владимирский транспортный прокурор, следствен­ная группа, инспектор теруправления  Госжелдорнадзора Ространснадзора, спасатели МЧС и сотрудники ОАО «РЖД».
Устанавливаются обстоятельства и виновные в произошедшем.
По результатам прокурорской проверки на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта будет принят необходимый комплекс мер реагирования. Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки по факту транспортного происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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