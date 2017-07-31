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Новости
31.07.2017 16:52

Во Владимире завершается комплектование детских садов
Во Владимире завершается комплектование детских садов. Все заявки от родителей уже рассмотрены, сообщает газета «Призыв». Но некоторым  мест не досталось.  В очереди остались малыши от полутора до двух лет. Самые большие очереди – в Юрьевце и в Коммунаре. И чтобы хоть как-то снизить очередь в детсады, городские власти пошли на суровые меры, ужесточив требования к родителям. Так, все, кто не заберет «одобренные» путевки в детсад до 1 сентября, автоматически будут исключены из очереди. И при повторном обращении их заявку поставят уже в конец. Кроме того, дано указание строго отслеживать соблюдение лимита по отсутствию ребёнка в детском саду. Если малыш не появляется в садике без уважительной причины более 45 дней, то его исключают. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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