Во Владимире завершается комплектование детских садов

Во Владимире завершается комплектование детских садов. Все заявки от родителей уже рассмотрены, сообщает газета «Призыв». Но некоторым мест не досталось. В очереди остались малыши от полутора до двух лет. Самые большие очереди – в Юрьевце и в Коммунаре. И чтобы хоть как-то снизить очередь в детсады, городские власти пошли на суровые меры, ужесточив требования к родителям. Так, все, кто не заберет «одобренные» путевки в детсад до 1 сентября, автоматически будут исключены из очереди. И при повторном обращении их заявку поставят уже в конец. Кроме того, дано указание строго отслеживать соблюдение лимита по отсутствию ребёнка в детском саду. Если малыш не появляется в садике без уважительной причины более 45 дней, то его исключают.

Автор: Владимирская служба новостей