В Клязьму будет выпущена молодь стерляди

Завтра в реку Клязьму в районе Гороховца будет выпущено более 30 тыс. особей молодой стерляди. Как сообщили в Управлении мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Владимирской области, это будет сделано для устранения негативных последствий работ по реконструкции осушительной сети мелиоративного объекта «Селекша — Плоска» в Юрьев-Польском районе и восстановления рыбных запасов.

Реализация мелиоративного проекта может оказать негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания на реках Плоска (приток реки Лубянка) и Селекша (приток Нерли). Для восстановления рыбных запасов в ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» в Нижегородской области приобретено 30435 штук молоди стерляди, ценной промысловой пресноводной рыбы семейства осетровых, которая еще в прошлом веке часто встречалась в Клязьме.

Автор: Владимирская служба новостей