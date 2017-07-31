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Новости
31.07.2017 16:48

В Клязьму будет выпущена молодь стерляди
Завтра в реку Клязьму в районе Гороховца будет выпущено более 30 тыс. особей молодой стерляди. Как сообщили в Управлении мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Владимирской области, это будет сделано для устранения негативных последствий работ по реконструкции осушительной сети мелиоративного объекта «Селекша — Плоска» в Юрьев-Польском районе и восстановления рыбных запасов. 
Реализация мелиоративного проекта может оказать негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания на реках Плоска (приток реки Лубянка) и Селекша (приток Нерли). Для восстановления рыбных запасов в ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» в Нижегородской области приобретено 30435 штук молоди стерляди, ценной промысловой пресноводной рыбы семейства осетровых, которая еще в прошлом веке часто встречалась в Клязьме. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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