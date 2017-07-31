«Красный Крест» подсветили

Архитектурная подсветка из 150 светодиодных светильников преобразила фасад исторического здания Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в темное время суток.

Она подчеркнула объёмный силуэт здания и акцентировала внимание на декоративных элементах фасада. При этом светильники смонтированы таким образом, что исключается попадание световых потоков в окна больничных палат. Автором проекта подсветки выступил известный владимирский архитектор Владимир Петров.

Владимирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, или «Красный Крест», как её привыкли называть местные жители, предстала в обновленном виде в 2016 году после масштабного ремонта.

Здесь отремонтировали не только исторический фасад и кровлю, но и хирургические отделения главного корпуса, палаты, отделение травматологии, санузлы и многое другое. Были также заменены все коммуникации, включая системы водоснабжения и отопления, электропроводку и канализацию.

Как сообщил главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Яскин, благоустройство больничной территории продолжится. Возле исторического корпуса уже сейчас разбиты клумбы, а в перспективе здесь появятся сквер, пешеходные дорожки и скамейки.

Автор: Владимирская служба новостей