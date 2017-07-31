Миллионные взятки сотрудника полиции

В отношении оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что с середины апреля 2014 по май 2017 мужчина неоднократно получал денежные вознаграждения в сумме 1 600 000 рублей от лиц, осуществляющих незаконную игорную деятельность на территории Петушинского района за передачу им служебной информации о запланированных сотрудниками ОМВД проверках незаконно функционирующих на территории района игорных заведений.

В настоящее время полицейский заключен под стражу. Если его вина подтвердится, сотрудник будет уволены из органов внутренних дел и понесет уголовное наказание в соответствии с законодательством. Кроме того к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Автор: Владимирская служба новостей