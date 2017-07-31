В Суздале открыли памятник Андрею Тарковскому

В Суздале состоялось открытие памятника выдающемуся кинорежиссёру Андрею Тарковскому и его фильму «Андрей Рублёв». Место выбрано неслучайно. Ведь именно в Суздале в 1965 году прошли съёмки ключевого эпизода фильма «Андрей Рублёв» – новеллы «Колокол». Образ колокола расположился за спиной скульптурной группы из трёх фигур – самого режиссёра и двух главных героев кинокартины. Их взгляды устремлены в сторону Спасо-Евфимиева монастыря на высоком берегу реки Каменки, на склонах которого и проходили съёмки фильма.

Открытие памятника прошло в рамках фестиваля «Чемодан», приуроченного к 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России» и 40-летию Главного туристского комплекса «Суздаль». В течение всего дня на интерактивных и театрализованных площадках проходили мастер-классы, творческие встречи и презентации, состоялась наполненная необычными и зрелищными номерами концертная программа. Гостями фестиваля стали деятели культуры, театра и кино, гости и жители города Суздаля.

Автор: Владимирская служба новостей