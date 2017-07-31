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Новости
31.07.2017 12:36

Победа владимирской легкоатлетки
Владимирская спортсменка Елена Панова завоевала золотую медаль на Чемпионате России по легкой атлетике, который с 28 по 30 июля прошел в подмосковном Жуковском. В соревнованиях приняли участие 400 легкоатлетов из 70 регионов страны. В командном зачете в первой лиге сборная команда Владимирской области, набрав 140 очков, заняла первое место.
Мастер спорта России Елена Панова стала победительницей в метании диска, с явным преимуществом обыграв своих соперниц. С победой нашу легкоатлетку и её тренера Сергея Котова поздравила Губернатор Светлана Орлова. 
Напомним, что в 2016 году Елена Панова завоевала серебряную медаль на чемпионате России, и в этом году ей удалось повторить успех 2015 года, став уже двукратной чемпионкой страны по лёгкой атлетике в метании диска. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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