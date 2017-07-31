В ВлГУ завершился приём документов на обучение по программам магистратуры

В ВлГУ завершился приём документов на обучение по программам магистратуры. Всего на очную форму обучения в опорный университет Владимирской области подано 1567 заявлений.

Наибольшее число документов (271) подали в Институт информационных технологий и радиоэлектроники. В нём абитуриентам предложено обучение по 10 направлениям. Наиболее популярное из них «Программная инженерия», конкурс на одно бюджетное место составляет 3,8 человека.

На втором месте по числу заявлений находится Институт машиностроения и автомобильного транспорта – более 230 заявлений. Институт предлагает обучение по 9 направлениям магистратуры. Самый большой конкурс (3,3 человека на место) по направлению «Управление качеством».

Третье место по популярности занял Педагогический институт (209). В институте организовано обучение по 8 программам магистратуры. Самый высокий конкурс (3 человека на место) по направлению «Педагогическое образование. Биолого-географическое образование».

Автор: Владимирская служба новостей